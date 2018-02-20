HT Magazin'de yer alan habere göre, rüzgârdan etkilenmemek için kapüşonunu sıkı sıkı örten Şen’i görenler tanımakta zorlandı. Ünlü işadamı, “İki günde bir yürüyorum. Her yürüyüşümde 8 km’yi tamamlıyorum” dedi.





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