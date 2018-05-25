Fenix - Danubio maçı rakamları

Fenix ve Danubio, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Ev sahibi Fenix, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Danubio son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 195 kodlu maçı oynayanlar; Fenix galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.20, Danubio galibiyet oranı 2.00.

Fenix önceki hafta Torque mücadelesinde 0-2 kazandı.

Danubio ise Nacional Montevideo karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Fenix, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Danubio, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Danubio 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.