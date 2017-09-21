Ferhat Göçer doktorluktan emekli olduğunu açıkladı

Konser yoğunluğu nedeniyle asıl mesleği olan doktorluk kariyerine ara veren şarkıcı Ferhat Göçer, Sağlık Bakanlığı’na danışman oldu.
Göçer’in danışman olması tartışmaları da beraberinde getirdi. Ağır eleştirilere maruz kalan ünlü sanatçı Ferhat Göçer, 25 yıldır yaptığı doktorluktan emekli olduğunu açıkladı.
Sanatçı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
''İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezuniyetimle başlayan 25 yıllık hekimlik hayatımda birbirinden onurlu görevler icra ettim... Emeklilik süremi doldurmuş olmama rağmen, hiçbir maddi beklentimin, ihtiyacımın,çıkarımın olmadığını kamuoyunun çok iyi bildiğinden eminim. Bu nedenle; gerek sanatçı gerek hekim kimliğimle faydalı olacağıma inandığım, canımdan çok sevdiğim ülkeme ve insanlarıma hizmet etmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından bana bahşedilmiş bu onurlu görev için büyük bir heyecan ve özveri ile çalıştım... Son dönemde yapılan acımasız, vicdansız, anlamsız, popülist kalitesiz bir siyasi ve medya algı operasyonu ile linç edilmeye çalışıldığıma şahit oluyoruz...
Bu sebeple, ne Sağlık Bakanlığı'mızın ne de onurumla 25 yıl icra ettiğim genel cerrahi hekimliğimin bu tarz çirkin tartışmalarla saygınlığını incitecek kötü niyetin emeline ulaşmasına müsaade etmeyeceğim... Ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde, başta meclise benim için soru önergesi vermiş olan sayın vekilimiz olmak üzere, yetkililerimizin asıl meşgul olmaları gereken hayati meselelere odaklanmasını sağlamak amacı ile hekimlikteki çalışma hayatımı emeklilikle taçlandırmaya karar verdim... Bundan sonraki süreçte sanatçı kimliğimle ülkemiz insanlarının hoşgörülü birliği beraberliği, kardeşliği adına güzel şeyler yapmaya devam edeceğim.... Saygılarımla...''
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