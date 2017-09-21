Ferhat Göçer doktorluktan emekli olduğunu açıkladı

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''İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezuniyetimle başlayan 25 yıllık hekimlik hayatımda birbirinden onurlu görevler icra ettim... Emeklilik süremi doldurmuş olmama rağmen, hiçbir maddi beklentimin, ihtiyacımın,çıkarımın olmadığını kamuoyunun çok iyi bildiğinden eminim. Bu nedenle; gerek sanatçı gerek hekim kimliğimle faydalı olacağıma inandığım, canımdan çok sevdiğim ülkeme ve insanlarıma hizmet etmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından bana bahşedilmiş bu onurlu görev için büyük bir heyecan ve özveri ile çalıştım... Son dönemde yapılan acımasız, vicdansız, anlamsız, popülist kalitesiz bir siyasi ve medya algı operasyonu ile linç edilmeye çalışıldığıma şahit oluyoruz...