Ferhat Göçer ile Azeri asıllı İranlı sanatçı Guguş yemekte düeti konuştu

HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, çıkışta muhabirlerle sohbet eden ikiliden Göçer, “İki ülkede de düet yapacağız, hem Türkçe hem Farsça olacak” dedi.

Guguş, “Ferhat çok soft ve romantik bir adam, Onunla çalışacağım için mutluyum” diye konuştu.

ferhat göçer

Guguş