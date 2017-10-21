Fernandao: "Takıma katkı sağlayabilecek durumdayım"

Sakatlıktan kurtulan Fernandao göreve hazır...

FB TV'ye açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a karşı çok önemli bir maça çıkacağız. Bu karşılaşmanın öneminin bilincindeyiz. Derbi maçlarını ayrı tutmak lazım. Derbinin ayrı sorumlulukları vardır. Biz de bu sorumluluklarımızın bilinciyle oraya gideceğiz. Tek hedefimiz 3 puan." ifadelerini kullandı.

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 7 ay sonra resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı giyen Fernandao, iyi çalıştığını dile getirerek, "Kendimi tamamen hazır hissediyorum. Aykut Kocaman fırsat verirse her zaman takıma katkı sağlayabilecek durumdayım." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının son haftalara kadar süreceğini düşündüğünü aktaran golcü oyuncu, "Galatasaray, Türkiye'nin kuvvetli ve en büyük takımlarından biri. İyi de kadrolarının olduğunu düşünüyorum. Bunları bir kenara bırakıp kendi işimize bakmamız lazım. Çünkü biz de büyük oyunculardan kurulu, ülkenin en büyük takımlarından biriyiz. Sonuna kadar, şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.