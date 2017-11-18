Fernando Muslera, Başakşehir maçı sırasında gündem oldu

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Opta'nın verilerine göre Bu sezon Süper Lig'de 11 golle en az gol yiyen takım olan Galatasaray, ligin en çok kafa golü yiyen 2. takımı konumunda. Galatasaraylı taraftarlar, bu durum sonrasında kaleci Fernando Muslera'ya sosyal medyada tepki gösterdi. İşte o paylaşımlardan bazıları...