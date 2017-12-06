Fernando Muslera: "Futbolda inişler ve çıkışlar olabiliyor"

2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, Engelsiz Aslanlar için düzenlenen "Engelleri Aşıyoruz" gecesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Muslera organizasyon için, "Çok anlamlı bir gecede bulunduk ve Galatasaray'ın büyük bir aile ve camia olduğunu gösterdik. Burada olduğum için hem futbolcu hem de insan olarak çok mutlu oldum" dedi.
"BU TİP DÖNEMLER OLABİLİR"
Şu anda takımın moralinin iyi olduğunu belirten Uruguaylı file bekçisi, "Derbi maçları taraftar, camia ve oyuncular için çok önemli ama istemediğimiz sonuçlar olabiliyor. Futbolda inişler ve çıkışlar olabiliyor. Maalesef benim de hata yaptığım bir maç oldu. Ancak belki bir sonraki büyük maçta maçı kurtaran kişi ben olacağım. Bunu daha önceki maçlarda da yaşadık. Bu tip dönemler olabilir. Şu dönem için büyük maçlar istediğimiz gibi geçmedi ama takımın olarak moralimiz iyi ve bundan sonra da daha iyi olacağına eminim" diye konuştu.
Geçtiğimiz ay babalık heyecanı yaşayan Nando, bunun inanılmaz bir duygu olduğunu ifade ederek, "Bir şeye canınız sıkılabilir ya da yorgun eve gelebilirsiniz. Ama çocuk bütün derdi ve kederi unutturuyor. Herkese tavsiye ediyorum baba olmayı" şeklinde konuştu.
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