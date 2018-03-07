Cenevre Otomobil Fuarı’da ilk kez görücüye çıkan 488 Pista, 720 HP güce sahip 3,9 litrelik çift turbo beslemeli motorla donatıldı. 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,85 saniyede ulaşan aracın son hızı ise 340 km/s

Araç Türkiye yollarında 2019 yılında boy göstermeye başlayacak.

ALMANIN ŞARTLARI VAR

Cenevre Otomobil Fuarı’nda konuşan Fer Mas Genel Müdürü Sinan Saip Bel şunları söyledi:





Ferrari 488 Pista gün yüzüne çıkıyor











Ferrari 488 Pista gün yüzüne çıkıyor

“Ferrari tarihindeki en özel modellerden biri olan 720 HP gücündeki 488 Pista’nın ülkemiz için ayrılan kotası 7 adet. Bu otomobili, daha önce 488 GTB/Spider ile beraber V8 motora sahip başka bir Ferrari modelini satın almış, Ferrari Challenge yarışlarına katılmış ve bir ya da daha fazla Versione Speciale Serisi modele sahip olmuş müşterilerimiz, önümüzdeki yıl koleksiyonlarına dâhil edebilecek.

Ayrıca geçmişte Ferrari Corso Pilota ile Ferrari Challenge organizasyonlarına katılmış olan kullanıcıların otomobilleri, kendi istekleri doğrultusunda Ferrari tarafından özel donanımlarla üretilecek” dedi.