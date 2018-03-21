Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderilen tutuklama talep yazısında, FETÖ tarafından özel olarak Öcalan'la ilgili bilgileri toplamak adına "Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu"nda görevlendirildiği geçen bir sanığın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştüğü iddiası, ev hapsi verilerek tahliye edilen bir iş adamının ifadelerinde de yer aldı.
AA'nın haberine göre, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen iş adamı M.K'nın verdiği ek ifadede bazı detaylar dikkati çekti.
M.K'nın ifadesinde, tutuklu yargılanırken etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen ancak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu ev hapsinde tutulmasına karar verilen iş adamı Ş.U'nun örgütün yönlendirmesiyle "Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu"nda görev yaptığını belirttiği yer aldı.
Sanık Ş.U'yu tanıdığını ve elektrik mühendisi olduğunu aktaran M.K, şu ifadeleri kullandı:
"Örgütün 'İl İstişare Heyet' üyesiydi. Örgüt içinde oluşturulan Mühendisler-Üniteler Grubu'nda Mühendisler Grubu'nun başında yer alıp, bu grubun oluşumunu sağlamıştır. 2015 sonuna kadar cemaat ile bağını koparmadığını biliyorum. Hatta sosyal medyadan örgüt lehine birçok mesaj ve paylaşımlarının olduğunu biliyorum, çünkü ben de kendisini takip ediyordum. Fakat sonradan korkarak birçoğunu sildiğini fark ettim."
M.K, 2006-2007 yıllarında aynı mütevelli heyetinde yer aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Beşevler'deki kendi villasında birçok mütevelli toplantısı yaptık. Burs, himmet, kurban toplama konularında aktif birisiydi. Ayrıca BTSO Yönetim Kurulu üyesidir ve buraya BUGİAD (kapatılan Bursa Girişimci İşadamları Derneği) kontenjanından seçildiğini biliyorum. BTSO seçimleri kapsamında cemaatin oluşturduğu özel ekibin içinde yer almıştır. Ş.U, sözde il imamı Cansun Sarıyıldız ve eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz tarafından cemaate yakın kişilerden belirlenen 'Cezaevi İzleme Kurulu'nda yer almış, hatta bu kapsamda İmralı'ya giderek PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile de görüşmüşlerdir. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanarak etkin pişmanlık yasası kapsamında şartlı tahliye edildiğini biliyorum. Bu kişinin de örgütte bu kadar aktif olmasına ve yine iddianamede gördüğüm kadarıyla pek önemli bilgi vermemesine rağmen tahliye edilmiş olması hepimizin kafasında ciddi soru işaretleri oluşturmuştur."
Öte yandan sanık Ş.U, 22 Ocak'ta görülen duruşmadaki savunmasında, bir dönem Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu'nda görev yaptığını, dönemin Bursa Cumhuriyet Başsavcısı şu anda ise FETÖ sanığı Namık Yılmaz'ın kendisini makamında birkaç kez görüşmeye çağırdığını, kuruldaki göreviyle ilgili sorular sorduğunu aktarmıştı.
Ayrıca sanık Ş.U ve diğer 3 iş adamının tutuklanması için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderilen talep yazısında, iş adamının FETÖ tarafından özel olarak Öcalan'la ilgili bilgileri toplamak adına "Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu"nda görevlendirdiği dile getirmişti.
Talep yazısında, sanık Ş.U. hakkında şunlar kaydedilmişti:
"Kapatılan BUGİAD üyesi ve başkan yardımcılığı yapmış. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi üyesi olup, 25 Temmuz 2016'da FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle istifa ettirilmiş. Sohbet ve toplantılara katılıyor. Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu üyesi, FETÖ tarafından özel olarak bu işle görevlendirildiği ifade ediliyor. Kendisinden PKK elebaşıyla ilgili bilgiler istendiği belirtiliyor. Kakao Talk adlı programı cep telefonuna yüklemiş. Yaklaşık 15-20 yıllık üst düzey bir ilişki ve organik bir bağ. Hakkında birçok ifade mevcut."
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