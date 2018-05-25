İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2006’da FETÖ mensuplarından birinin otobüste düşürmesi üzerine bulunan ancak aynı yıl İzmir’de Ege Ordusu Komutanlığı’na teslim edilmesine rağmen darbe tutuklusu Akın Öztürk’ün oluşturduğu ‘Güneş Çalışma Grubu’ tarafından incelenmeyen ‘buluntu flash bellek’le ilgili çalışma başlattı. Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre içeriği incelenen flash bellekte, kayıt altına alınan örgüt mensupları dışında 5 binin üzerinde askerin fişlendiği tespit edildi.

BELLEĞİ HAZIRLAYAN İMAMA OPERASYON

1 yıl süren çalışmaların ardından İzmir polisi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile 91’i açığa alınan muvazzaf asker, 5’i ‘sivil imam’ olmak üzere 96 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. 2 hafta önce İzmir merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, buluntu flash belleğin hazırlayıcılarından ve örgütün sözde hususi imamlarından olduğu öne sürülen İbrahim S.’nin de aralarında bulunduğu 89 kişi gözaltına alındı. Flash bellekteki şifrelenmiş dosyaları çözmeye çalışan polis, FETÖ’nün İzmir’deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki imamı Mahmut Türkmen’in de ismine ulaştı. Gözaltındaki bazı şüphelilerin de ifadelerinde bahsettiği Mahmut Türkmen’in, Ankara’da devam eden Hava Kuvvetleri mahrem imam yapılanması davası kapsamında tutuklu bulunduğu bildirildi. Mahmut Türkmen’in, FETÖ’nün TSK içinde İzmir’deki en üst düzey sorumlusu olduğu ileri sürüldü.

70 KİŞİ TUTUKLANDI

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki kripto yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 89 kişinin tamamı, işlemlerini ardından adliyeye gönderildi. Aralarında İbrahim S.’nin de bulunduğu 70 kişi tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla, 6 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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