Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ üyelerinin, ByLock haberleşme programını kullananların ve FETÖ destekçilerinin yakalanması için yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. İşte 20 Ekim 2017 tarihli FETÖ operasyonları raporu...

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İZMİR MERKEZLİ OPERASYONDA 40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında örgütün kapatılan dershane ve özel okullarında görev yapmış yönetici ve öğretmenlerin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan, örgütün eğitim kurumlarını bünyesinde barındıran çatı şirketlerinde görev yapan 75 kişi hakkında yakalama kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 15 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında örgütün kapatılan dershane ve özel okullarında görev yapmış yönetici ve öğretmenlerin de bulunduğu 40 zanlıyı gözaltına aldı.



Zanlılar, sorgulanmak üzeri emniyete götürüldü. Diğer zanlıları yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi. (AA)

KOCAELİ'DE İHRAÇ EDİLEN 18 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 18 polis gözaltına alındı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 20 polis hakkında yakalama kararı alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde Kocaeli'de belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.



Ekipler, firari durumdaki 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

ANKARA MERKEZLİ 7 İLDE OPERASYON: 38 GÖZALTI KARARI

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı oldukları iddiasıyla 38 zanlı hakkında verdiği gözaltı kararının ardından Ankara merkezli 7 ilde, KHK ile kapatılan kurumların çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonun devam ettiği, gözaltına alınan zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi. (AA)

KAYNAK HOLDİNGE YÖNELİK OPERASYON

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 102 şüphelinin yakalanması için 24 ilde operasyon başlatıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Kaynak Holdinge yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, holdingden ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde, 110 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edildi.



Savcılık, 110 şüpheliden 8'nin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğunu belirlerken, 102 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı çıkardı.



Şüphelilerin yakalanmaları için İstanbul merkezli 24 ilde operasyon başlatıldı.



Operasyon kapsamında adreslerinde arama yapılan çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. (AA)