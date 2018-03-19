Kaynak Holding'e bağlı olarak faaliyet yürüten ve ‘Sızıntı', ‘Aksiyon' gibi dergileri çıkaran Işık Yayıncılık'a yönelik operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığına göre, düzenlenen FETÖ operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER