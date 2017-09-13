Şampiyonlar Ligi F Grup karşılaşmasında Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Feyenoord, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile karşılaşıyor. Peki Feyenoord - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?
FEYENOORD - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
De Kuip Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.
Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak olan Feyenoord - Manchester City maçı, Tivibu Spor kanalından konferans yayını ile izlenebilecek.
- İki takım şimdiye kadar hiç karşılaşmadı.
- Feyenoord, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Manchester City, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Feyenoord oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 13 gol atarken kalesinde de 4 gol gördü.
- Manchester City, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.
SON MAÇ KADROLARI
Feyenoord: Brad Jones, Jerry St. Juste, Jan-Arie van der Heijden, Kevin Diks, Miquel Nelom, Jean-Paul Boetius, Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena, Steven Berguis, Jens Toornstra, Nicolai Jörgensen
Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Danilo, John Stones, Benjamin Mendy, Nicolas Otamendi, Kevin de Bruyne, David Silva, Fernandinho, Sergio Agüero, Gabriel Jesus
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