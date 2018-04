Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Fİ’nin 7. bölüm tanıtımı yayınlandı. Duru’nun Can’ın yanına geldiği tanıtımda Deniz’in, “Sen bir yola çıktın ve kendini arıyorsun. Kendim için istediğim tek şey aradığını bulup bana dönmen!” sözleri dikkat çekiyor. Sadık, Can’ın bulduğu Özge için endişelenirken Deniz ve Duru yol ayrımına geliyor.

Fİ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fİ’nin bu akşam ekrana gelen 6. bölümünde Can, Deniz ve Duru’nun evlilik kararıyla kontrolünü kaybetti. Daha büyük oynaması gerektiğine karar veren Can, Duru’yu hayaliyle vuracaktı. Duru, Can’ın planıyla New York Academy’e kabul edildi. Eti’nin yanına terapi bahanesiyle gelen Özge, Can’ın akıl hastanesinde yattığını bildiğini Eti’ye söyledi. Duru’dan beş yıl sonrasını hayal etmesini isteyen Can, Duru’nun sahne ve alkışlarla dolu hayalini öğrenerek kendiyle yüzleşmesini sağladı. Bunun üzerine Duru, Deniz’e New York’a gidip, seçmelere gireceğini söyledi.

Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok-satan Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinden uyarlayarak Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in senaryolaştırdığı dizide Seranay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi gibi başarılı oyuncular yer alıyor.