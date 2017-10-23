Fiat'a "engel olma" soruşturması. İncelenen modeller de açıklandı

Fransız yargısı, dizel emisyon hilesi soruşturmasına engel olduğu iddiasıyla Fiat Chrysler hakkında inceleme başlattı. Volkswagen Grubu'nun ABD'de dizel emisyon standartlarını yazılım hilesiyle geçtiğini kabul etmesiyle Fransa da bir süredir otomobil üreticilerine kendi testlerini uyguluyordu.
Bildirilen laboratuvar sonuçlarıyla gerçek yol deneyimindeki sonuçları karşılaştıran Ekonomi Bakanlığı'na bağlı DGCCRF (Rekabet, Tüketici Hakları ve Yolsuzluğu Önleme Genel Müdürlüğü) müfettişleri, test manipülasyonu şüphesiyle PSA, Renault, VW ve Fiat Chrysler hakkında inceleme başlatmıştı.
İNCELENEN MODELLER BELLİ OLDU
Le Monde gazetesi ve Reuters'in haberine göre Fiat Chrysler soruşturmaya engel olmak iddiasıyla da karşı karşıya. Fransız gazetesi diğer otomobil üreticilerinin DGCCRF ile tatmin edici bir iş birliği içerisinde olduğunu ve Opel ile Mercedes'in aklandığını da belirtti.
Reuters ise yargının Fiat Chrysler'e hitaben gönderdiği ve soruşturmadaki başmüfettişin engellendiğini belirten yazıya ulaştığını iddia etti.
Fiat Chrysler henüz konuyla ilgili resmi bir yorumda bulunmazken soruşturmanın Fiat ve Jeep marka tüm dizel araçlar, 2 bin motor Jeep Cherokee, 1.6 ve 2.0 Multijet II motorlu Fiat 500X crossover modeli ve 1.3 motor Fiat Doblo'lar üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.
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