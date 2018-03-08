FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 2019 Dünya Kupası Elemeleri ile THY Avrupa Ligi'nin maç programının çakışması yüzünden ihtilaf yaşayan FIBA ile Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) bir araya geldi. ECA, hazırladığı üç farklı maç programı önerisini FIBA'ya sundu.

Bunlardan ilkinin, ECA'nın 2017'nin eylül ayında yaptığı teklifin aynısı olduğunu aktaran FIBA, "Üç takvim önerisi de dünya çapındaki milli takım faaliyetlerini, haziran ile eylül ayları arasında oynanacak 6 maça indirgemeyi amaçlamaktadır. Bu, basketbolun küresel gelişimi için büyük önem arz eden milli takımların, yıl boyunca düzenli ve istikrarlı biçimde görünemeyeceği anlamına geliyor." ifadelerine yer verdi.

ECA'nın sunduğu takvimin, ulusal federasyonlar ve liglerin iç organizasyonunu doğrudan etkilediğine değinen FIBA, ECA'nın önerisinin federasyonlar, ligler, kulüpler ve oyuncularla görüşülüp ve buna göre hareket edileceğini kaydetti.

2019 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk ve 2. hafta maçlarında, ECA'nın boykot girişimine rağmen seyirci rekorları kırıldığını hatırlatan FIBA, haziran-temmuz aylarında yapılacak 3. karşılaşmaları dört gözle beklediklerini de ekledi.