FIFA 18 World Cup'a geri sayımın sürdüğü şu günlerde, EA Sports, FIFA 19 için de yoğun bir mesai harcıyor. Serinin yeni oyununun, selefinin üzerine neler koyacağı, büyük merak konusu.

FIFA 19 demo ne zaman yayınlanacak?

Serinin yeni oyunu çıkmadan evvel demo versiyonu yayınlanacak. Geçen sene 12 Eylül'de çıkan demonun bu sene 11 Eylül 2018'de yayınlanacağı tahmin ediliyor. FIFA 19 demo, PC'nin yanı sıra PS4 ve XOne için de indirilebilir olacak.

FIFA 19'un çıkış tarihi ne zaman?

Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde FIFA, yalnızca 1 defa (2009) eylül ayı dışında satışa sunuldu. Bu yıl da sıra dışı bir gelişme olmazsa FIFA, eylülde yayınlamış olacak. İddialara göre Origin Access hesabı sahipleri, oyuna 21 Eylül'de erişebilecekken, diğer kullanıcılar 25 Eylül'de FIFA 19'a sahip olabilecek.

FIFA 19 hangi platformlar için yayınlanacak?

Serinin yeni oyunu PC, PS4, PS4 Pro, XOne, XOne S, XOne X platformları için satışa sunulacak. PS3 ve X360 kullanıcıları maalesef FIFA 19'u oynayamayacak.

FIFA 19'un kapak yıldızı kim olacak?

Bilindiği üzere FIFA 17'de Marco Reus ile anlaşan EA, FIFA 18'de Cristiano Ronaldo ile çalıştı. Hatta FIFA 18 World Cup'da da yine Portekizli süper star'ı oyunun yüzü olarak kullandı. Ronaldo ile kaç yıllık bir anlaşma yapıldığı meçhul fakat Reus gibi bir senelik bir çalışma söz konusuysa, bu sene yeni bir yüzü kapakta görebiliriz. Lionel Messi'nin 4 defa FIFA'larda kapak yıldızı olduğunu da düşünürsek, belki de bu yıl Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Neymar ya da Harry Kane gibi bir yıldız da FIFA 19'un kapağını süsleyebilir.