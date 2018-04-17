27 Mart 2018'de Rusya ile Fransa arasında St. Petersburg'da oynanan hazırlık maçında Fransız futbolculara ırkçı saldırılar olmuştu. Aralarında Paul Pogba'nın da olduğu siyahi futbolculara maymun tezahüratları yapılmıştı. FIFA, Rusya Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması açıldığını duyurdu.

Rusya hakkında son iki Avrupa Şampiyonası'nda da soruşturma açılmıştı.