Fikret Orman Battalgazi Konağı'nda

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Malatya'da kaftan giydi, kılıç kuşandı.

Süper Lig'in 13. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı için kente gelen Orman, kulüp genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulu üyesi Hakan Özköse ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Battalgazi ilçesindeki tarihi yerleri gezdi.

İlçedeki "Battalgazi Otağı"nı da ziyaret eden Orman, burada kaftan giyerek, kılıç kuşandı. Beylik postuna oturan Orman, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Başkanı Gürkan, Orman'a kılıç hediye etti.

fikret orman

malatya

yöresel kıyafet