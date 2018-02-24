Beşiktaş 2018 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta gerçekleşti. Katılımın yoğun olduğu toplantıda Başkan Fikret Orman açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"GELDİĞİMİZDEN BERİ BORÇLA UĞRAŞIYORUZ"



"Biz geldiğimizden beri borç yönetimi ile uğraşıyoruz. O günkü mali durum fiili olarak iflasın eşiğine gelmiş bir Beşiktaş vardı. 78 milyon dolar civarında bütçesi olan Beşiktaş Kulübü'nün, 30-35 milyon doları faize gidiyordu. Yatırımsal olarak işleri yapabilmek için yatırımlar da yoktu. Sürdürülebilir bir borç olsaydı bu yönetim kurulu zaten burada olmayacaktı."



"BEŞİKTAŞ'IN MALINI SATAN ADAM OLMAK İSTEMİYORUM"

"Borcu azaltmak için ya küçüleceksiniz, özellikle futbol takımından bahsediyorum. Diğer branşları da kapatacaksınız. Ben ve arkadaşlarım buraya sadece mali problemleri çözmek için gelmedik. Biz de buraya şampiyonluk yaşamaya, mutlu olmak için geldik. Kulübe giren parayı biz buluyoruz, biz getiriyoruz."

BORÇ AÇIKLANDI



"Net borcumuz 1 milyar 710 milyon TL."

"İKİ RAKİBİMİZİ UEFA NEDEN ÇAĞIRDI?"



"Mart ayında iki rakibimizi UEFA çağırdı. Çok mu özledi onları? Neden bizi çağırmıyorlar da onları çağırıyorlar? Hiç UEFA'nın Beşiktaş ile problemi olduğunu duydunuz mu? Beşiktaş'ın itibarı yerindedir. Bir sosyal medya hesabım var küfür ediyorlar oradan bana. Bir cimri oluyorum, bir de parayı kimseye vermeyen adam oluyorum. 500 bin euroya aldığımız oyuncuyu 26-27 milyon euroya sattık. Bunu biz yaptık. Rakibimiz 30-40 milyon euroya mal olan oyuncular alıyor. UEFA'yı hiç dikkate almıyor. Biz bu paralara oyuncu satıyoruz."

ŞENOL GÜNEŞ SÖZLERİ

"Beşiktaş sözde yeni hoca arıyormuş. Yahu biz sözleşmemiz devam ederken hangi hocayla yolları ayırdık? Şenol hocamızla daha geçenlerde 2 yıllık sözleşme imzaladık. Ayıptır yahu!""Beşiktaş sözde yeni hoca arıyormuş. Yahu biz sözleşmemiz devam ederken hangi hocayla yolları ayırdık? Şenol hocamızla daha geçenlerde 2 yıllık sözleşme imzaladık. Ayıptır!"

"Bu şampiyonluğun geleceğine inanıyorum, nerede ne yapılıyor, ne oluyor biz bunların hepsini görüyoruz, her şeyin farkındayız. Şimdi yarın çok önemli bir maç var. Bu Beşiktaş'ı iki sene şampiyon yapan takımı ve hocayı bir alkışlayalım. Şenol Güneş dünyanın en namuslu, en çalışkan insanı. Göreceksiniz hep beraber şampiyon olacağız."

TESİS HAMLESİ

"Senelik 4.5 milyon dolar kira kaybımız var. Yapılan bazı anlaşmalar TL'e endeksli yapıldığı için oradan da zararımız var. Orayı tekrar canlandırmak için yatırım yapmamız şart. Akatlar'da bir salon yapacağız. Resmi olarak izin almak üzereyiz. Müthiş bir tesis yapacağız oraya."

FENERBAHÇE'YE VİDEO CEVABI

"Fenerbahçe ile maç yapacağız, gol attıktan sonra Bayern Münih çalıyorlar. Bunlar yakışmıyor. Bazı arkadaşlarımız Vardar Ovası çalalım diyorlar, 'yakışmaz' diyorum."

"Hakem baskı altına alınıyor mu? Alınıyor. Alıyorlar da zaten. Bize de yaptırtmayın. Hak, Allah'ın ismidir. Hakim, haktan gelir. Kimsenin etkisi altında kalmayın. Birinden medet uman, namerttir"

AYKUT KOCAMAN'IN SÖZLERİ ÜZERİNE...

"Ölüm kalım maçıymış. Sana mı kaldı kardeşim bunu söylemek? Bu açıklamaları dehşetle kınıyorum. Ayıptır!" (Aykut Kocaman'ın, 'Derbi Beşiktaş için kırılma maçı olacak' açıklamasına yanıt)

"BİZDE FAKE YOK"

"Bazı kulüplere bakıyorsunuz sosyal medya hesaplarında fake şişirmeler var. Twitter, Facebook ve Instagram'da bu böyle. Kulüpler bunu yapıyor ama biz de bu yok."

"CANIMDAN BEZDİRDİLER"

"20 yıldır aynı numarayı kullanıyorum. Eskiden fotoğraf isterledi benden şimdi de video çıktı. Doğum günü için, başka şeyler için. Kimseyi kırmak istemiyorum ama yetişemiyorum hepsine. Bunlara bir son verelim ne olur. Canımdan bezdirdiler beni."