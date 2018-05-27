Negredo ve Vagner Love’dan umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezona yıldız bir forvet transferiyle başlamak istiyor.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine görE; Bu konuda arayışlar sürerken, mali açıdan kemer sıkmayı planlayan Trabzonspor’dan ayrılması beklenen Burak Yılmaz ismi üzerinde duruluyor. Geçen sezon başında da Burak’ı isteyen Şenol Güneş’in bu transfer için ısrarı sürüyor. Başkan Fikret Orman önceki gün Kral için “Çok sevdiğimiz bir futbolcu. Burak iyi bir Beşiktaşlı” diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı. Bu sözlere Trabzonsporlu taraftardan tepki gelmesi üzerine Siyah-Beyazlılar şimdilik bu transferi dondurma kararı aldı.

YÖNETİM BEKLEMEDE

Trabzonspor yönetiminin “Burak bizim oyuncumuz ve görüşmek isteyen kulüpler önce bizimle masaya oturmalı” mesajının ardından Beşiktaş yönetimi frene bastı. Başkan Fikret Orman’ın “Trabzonspor ile ilişkilerimiz çok iyi. Bunun bozulmasını istemiyoruz. Bu sorun Trabzonspor’un onayı alınarak çözülmeli. Sadece Trabzon’un onayıyla bir ayrılık yaşanırsa oturup konuşuruz” dediği, bu mesajın usta golcünün menajerine de iletildiği bildirildi. Yönetim, Trabzonspor ile Burak arasındaki görüşmelerin sonucunu bekliyor.

BURAK AYRILMAK İSTİYOR

Trabzonspor'un eski başkanı Muharrem usta, Burak’ı uzun uğraşlar sonunda Çin’den getirip Bordo-Mavili formayı giydirmişti. usta’nın ayrılması, sakatlığı nedeniyle özveriyle oynamasına rağmen gelen eleştiriler Burak’ın kulüple manevi bağını kopardı. Almanya’daki ameliyatının ardından Özkan sümer’e kendisini aramadığı gerekçesiyle sitem eden Burak, alacakları için de kulübe ihtar çekmişti. Bu davranış yönetimin tepkisini aldı. Burak’ın kesin olarak ayrılmak istediği ve önümüzdeki hafta içi yönetimle masaya oturacağı öğrenildi.