Fikret Orman: Derbide en büyük güvencem teknik direktörüm ve kartallarım

Fikret Orman, Fenerbahçe maçı öncesi, Vatan Gazetesi yazarlarından Ömer Güvenç'e konuştu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Beşiktaş Müzesi'ni geziyoruz. Başkan her fotoğrafın, her gazete kupürünün önünde duruyor, sanki o anları yaşamışçasına büyük bir heyecanla anlatıyor. En eskiler dahil...
Seba'nın odasına geldiğinde daha da duygulu: "Ne mutlu Beşiktaşlılar'a ki; geçmişte böyle büyük başkanlara sahip olmuşuz. Benim, Süleyman ağabeyle adımın anılması bile büyük gurur."
Başkana soruyorum "En çok kiminle selfie çektirmek isterdiniz?" diye, "Babam ve Süleyman ağabeyle" diyor.
'BU TARAFTAR BENİ BİLE OYNATIR'
Daha sonra desibel odasına giriyoruz. Başkan tuşa bir basıyor, desibel tavana vuruyor. Ve bana dönüyor: "Ömer ağabey inan, bu taraftar beni bile oynatır. Futbolcularımız çok şanslı böyle bir taraftar kitlesine sahip olduğu için ve taraftarlarımız da çok şanslı böyle bir futbolcu topluluğuna sahip oldukları için."
"Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için kadro yeterli mi?" diyorum, başkan "Fazlasıyla" diyor ve ekliyor:
"Yıldız futbolculara, karakterli ve şahsiyetli futbolculara sahibiz. Böyle bir futbolcu topluluğuna sahip olmak her teknik direktörün rüyasıdır. Ama böyle bir yıldızlar topluluğunu idare etmek de ancak iyi bir teknik direktörün işidir. İşte Şenol hocamız da böyle bir teknik direktör."
'SADECE FUTBOL KONUŞULSUN'
Fenerbahçe derbisini soruyorum, "İki büyük takım sahaya çıkıp oynayacak. Sadece futbolun konuşulduğu bir maç olsun. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz de... Bu bir oyun. Kazanırsak ne biz garanti şampiyon oluruz ne de Fenerbahçe kaybederse yarıştan kopar. Ama ben kazanacağımıza inanıyorum" diyor.
Sonrasında da başkan geçen sezonun şampiyon takımının 3 boyutlu maketlerinin olduğu bölümün önüne geçip selfie çekti ve bana dönüp "İşte derbide benim en büyük güvencem, arkamda gördüğün teknik direktörüm ve kartallarım" dedi.
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Misafir 1 saat önceAdam00