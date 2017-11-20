Fikret Orman, koltuğu genç isme devretti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UNICEF 20 Kasım Dünya Çocuk Günü nedeniyle koltuğunu sembolik olarak UNICEF'in Türkiye ekibinden Melike Gönelgil’e devretti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan Fikret Orman'ın, ziyaretle ilgili olarak, "Tüm çocukların eşit haklara sahip olması gerektiğine inanıyorum. Şahsım ve kulübümüz adına bu konuda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek istiyorum." sözlerine yer verildi.