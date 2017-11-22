Fikret Orman: Real Madrid bize çıkmasın

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başaran Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman, BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Orman'ın sözleri şöyle:

"Real Madrid bize çıkmasın, şu anda gelmesin. Artık Şampiyonlar Ligi'nde 16 çok üst düzey takım olacak. İkinci torbadan takım alacağız ancak orada da çok üst düzey takımlar var. Bu şekilde oynadığımız sürece Beşiktaş her takımı zorlayacaktır, dünyada kiminle oynarsak oynayalım, Beşiktaş artık ciddiye alınacak bir takımdır."

"ABOUBAKAR BURADA MUTLUYDU"

"Beşiktaş ailesi insana mutluluk verir, Aboubakar da burada mutluydu, Marcelo da burada mutluydu, Beck de aynı şekilde. Bu arkadaşlar bizi özlüyor, biz de bu arkadaşları özlüyoruz. Başakşehir'in de nezaketine teşekkür ediyorum, seviyeyi yukarıya çekiyorlar, onlardan rekabet etmekten dolayı mutluyum. Bir taraftan da seviyeyi, rekabeti aşağıya çekmeye çalışanlar var."

"Beşiktaş'ı dünya kulübü olarak görmek istiyorum' dedim, ilk geldiğim zaman bunu söyledim. Dünyanın her yerinde taraftarı olan bir kulüp yaratmak istiyoruz ve şu anda da buraya doğru gidiyoruz, dün Azerbaycan'da bunun bir örneğini gördük. Malezya'da da var, Orta Doğu'da da benzer durumlar var. Dünyanın her yerinde Beşiktaş takip ediliyor. Gerekli olan destekleri de devletimiz açısından görmemiz lazım, biz ülkenin tanıtımını da yapıyoruz ayrıca. Hep söylüyorum, Avrupa'da bir kupa istiyorum, o kupayı müzemize koymamız gerekiyor."

"Bu sezon şampiyonluğu da çok istiyoruz, üç sene üst üste bizim için de bir onur. Zaman insanı yoruyor, geçen günkü Divan'da da söyledim. Mali açıdan zor bir dönemde değil imkansız bir dönemde Beşiktaş'a başkan oldum. Mali açıdan bir yanı diğer açılardan da erozyona uğrayan bir Beşiktaş vardı, medyada kendisine yer bulmayan bir Beşiktaş vardı. Ben o dönemde arkadaşlarımla beraber bu yükün altına girdim."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL BİLE İHTİMAL DAHİLİNDE"

"Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldik ve artık ilk 8, ilk 4 şansımız var. Bunlar ihtimal dahilinde, final bile ihtimal dahilinde. Burada bizim takımın kadrosuyla çok fazla oynayarak bir şeyler yapmamız mümkün değil. Beşiktaş takımının oyuncularına teklif gelmesi, izlenmesi çok normal şeyler. Benim açımdan hoş bir şey, oyuncularım açısından da hoş bir şey. Demek ki iyi oyuncular aldık, gurur duyuyorum."

"OĞUZHAN HİÇBİR YERE GİTMEZ"

"Oğuzhan bu takımın kaptanı, Oğuzhan hiçbir yere gitmez, bizim 10 numaramız. Bizim, Oğuzhan ile ilişkimiz çok üst seviyede. Bizim Oğuzhan'ın gideceğine yönelik bir rahatsızlığımız yok. Oğuzhan bir yere gitmeyecek, bizim gönül bağımız var. Biz kimi istiyorsak, onunla sıkıntı yaşamayız. Bizden bir oyuncu gidiyorsa, biz istemediğimiz için gidiyordur."

VIDA TRANSFERİ

"Devre arasında transfer zor gözüküyor, zaten fazla oyuncumuz var. Atınç ve Gökhan Töre geri dönecek. Defans hattına yapacağımız takviyeyi de düşünürsek her mevkide alternatiflerimiz var. Hangi mevkiye transfer yapmalıyız? Her mevkide çok iyi alternatiflerimiz var, mevkiler doldu. Vida'nın kontrat detaylarına girmek istemem. Vida, Beşiktaş için tercih edilecek bir kulüp değildir, hedef olacak bir kulüptür. Premier Lig ya da La Liga'da bir kulüp Vida için adı geçiyor ama Beşiktaş da en az o kadar takım, imkanları geniş. Porto hocası da doğru söylüyor, onlardan da bütçe olarak daha büyük bir kulübüz."