Fikret Orman Van'da iftara katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Van Beşiktaşlılar Derneğinin açılışında siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.

Fikret Orman, Van programı kapsamında derneğin bir otelde düzenlediği iftar programına katıldı.

Ardından Bahçıvan Mahallesi'ndeki dernek binasının açılışına katılan Orman, uzun zamandır istediği programın ramazan ayına denk gelmesinin ayrı bir güzellik olduğunu söyledi.

Fikret Orman, Van'da olmaktan mutluluk duyduğunu, kendisine ve yönetim kuruluna inanılmaz bir ilgi gösterildiğini ifade etti.

Bu ilginin Beşiktaş'tan kaynaklandığını anlatan Orman, şöyle konuştu:

"Van bizim bölgede kalemizdir. En çok taraftarımız ve gönül bağımızın olduğu bir ilimizdir. Buraya gelmeyi çok istiyordum, bugüne nasip oldu. Beşiktaşlılık efendiliktir. Bunu hep söylerim, zerafettir. Süleyman Seba ağabeyin kullandığı bir cümle vardır; 'İyi insan olmadan Beşiktaşlı olunmaz.' diye. Bu yüzden de en büyük özelliğimizin bu olduğuna inanıyorum. Burada Beşiktaş'ı temsil ederken Beşiktaş'ın bu farklı yönlerini yansıtmanızı istiyorum."

Taraftarların getirdiği Beşiktaş formalarını imzalayan Fikret Orman, siyah-beyazlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışı yapılan Van Beşiktaşlılar Derneğinin başkanı Gani Aslan ise dernek üyeleri ve taraftarlarla sohbet etti.

Açılışa Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse ve Vanlı iş adamları da katıldı.