Filistin'den "rapor" talebi

BM'deki Filistin Daimi Gözetmeni Riyad Mansur, Konsey'in Filistin meselesiyle ilgili aylık oturumunun ardından New York'taki BM merkez binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den, Mladenov'u İsrail'in 2334 sayılı BMGK kararına uymaması konusunda yazılı rapor hazırlamakla görevlendirmesini istiyoruz ve BM'ye üye ülkelerin kahir çoğunluğunun da bunu istediğini düşünerek bu isteğimizin yerine getirileceğini umuyoruz." dedi.

Mansur, İsrail'in BM kararını uygulamayıp aksi davranış sergilediğini ve Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimi inşaatlarını artırdığını kaydederek, BMGK'nin İsrail'in ihlallerini durdurma konusunda nasıl bir adım atacaklarını merak ettiklerini belirtti.

BMGK'nın 23 Aralık 2016 tarihli 2334 sayılı kararı, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimleri inşasının derhal durdurulmasını öngörmüştü.

Mladenov ise bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in yerleşim birimleri inşaatını tamamıyla durdurmadığını ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylemişti.