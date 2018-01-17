Cadde’nin haberine göre, bir restoranda bir araya gelen oyuncular, akşam saatlerinde girdikleri mekanda uzun uzun sohbet etti.



Sosyal medyada fotoğraf paylaşan ve genç oyuncunun elinden telefonunu aldığını belirten Taçbaş, “İdris’in telefonunu kurcaladım, neler var neler. Kızlar onu rahat bırakmıyor, özellikle Arap dünyasından çok mesaj gelmiş. Yemek karşılığında 50 bin dolar teklif edenler gördüm” diyerek kahkaha attı.

İdris Nebi Taşkan

filiz taçbaş

Semra San