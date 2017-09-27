Fincan kek malzemeler
2 adet yumurta
5 yemek kaşığı toz şeker
2 çay bardağı süt
1 çay bardağı ayçiçek yağı
3 çay bardağı un
3 tatlı kaşığı kakao
3 yemek kaşığı parçalanmış bitter çikolata
1 paket kabartma tozu
Üzeri için;
Meyveler
Yumurtaları karıştırma kabına alın. Toz şeker ilave ettiğiniz yumurtaları, bulut gibi puf puf olana kadar mikserde karıştırın. Süt ve ayçiçek yağını ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün. Elenmiş un, kabartma tozu ve dibe çökmemesi için kakaoyla harmanladığınız damla çikolataları kek harcına ekledikten sonra kısa bir süre daha karıştırın.
Sıcakta çatlamayacağına emin olduğunuz fincanların dibini yağlayın. İnce tabanlı bir tencere içine fincanları yerleştirin. Tencerenin içine fincanların yarısına gelecek kadar ılık su ekleyin. Fincanların içerisine kek karışımını aktarın
Pişme esnasında yukarı çıkacak su buharının keklerin üzerine gelmemesi için keklerin üzerini yağlı kağıt ya da temiz bir mutfak bezle örttükten sonra tencerenin kapağını kapatın. Su kaynayana kadar yüksek ateşte pişirdiğiniz kekleri, kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişirin. Kapağını açmadan 10 dakika kadar dinlendirdiğiniz kekleri fincanda ya da ters çevirerek servis tabaklarına alın. Fincan kekleriniz hazır Afiyet olsun...
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