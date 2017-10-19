Firar etti, köpek kulübesinde yakalandı!

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı araştırma ekipleri uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası olan firari Ramazan B.'nin saklandığı evi saptadı. DHA'nın haberine göre; Çevre güvenliği alarak baskın yapan ekipler, evi didik didik aradı. Evde kimseyi bulamayan ekipler, bahçede araştırma yaparken köpek kulübesini de kontrol edince burada gizlenen Ramazan B.'yi kıskıvrak yakaladı.

Emniyete götürülen zanlı işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.