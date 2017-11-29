Fırat Kalkanı bölgesinin kadın polisleri

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü personelleri tarafından protokol, asayişi sağlama, yakın takip, silah eğitimi, sıcak çatışma ve terörle mücadele gibi eğitimden geçen Suriyeli kadın polisler, Fırat Kalkanı bölgesinde güvenin ve huzurun sağlanmasına büyük katkı sunuyor.
Yaklaşık 4 ay önce görevlerine başlayan kadın polisler, özellikle terörle mücadelede erkek meslektaşlarıyla görev alıyor. 5 bin kişilik emniyet teşkilatı içinde, sayıları parmakla gösterilecek kadar az olan kadın polisler tercih ettikleri zorlu yolda emin adımlarla ilerliyor.
Çobanbey İlçe Emniyet Müdürü Binbaşı Firaz Şıh Muhammed, "İlçemizde birçok terör olaylarıyla karşı karşıya kaldık. İlk önce erkek polislerden başladık sistem biraz oturduktan sonra bayan polis kardeşlerimizi de aldık. Bazen teröristler bayan kıyafetleri giyip aramıza sızabiliyor, o sebepten bize bayan polis lazımdı. Burada hassas durum var örf, adet ve geleneklere uymadığı için erkek bayanı kontrol ederken bazı sıkıntılar yaşıyordu. Artık bayanlar rahat kontrol edebiliyor. Eskiden bunu yapamıyorduk" dedi.
Güvenlik uygulamaları nedeniyle insanların bir süre öncesine kadar "kardeşim, benim eşimi kontrol edemezsin", "erkek benim eşime el uzatmasın" diyerek tepki gösterdiğini anlatan Muhammed, bu gibi olumsuzlukların kadın polislerin göreve başlamasıyla artık yaşanmadığını vurguladı.
İlçede görev yapan kadın polis sayısının 10 olduğunu ancak önümüzdeki günlerde bu sayının 20'ye yükseleceğini aktaran Muhammed, "Yeni bir müessese başladı çünkü yaklaşık 7 yıldan beri savaş içerisindeydik artık hayat normale dönüyor. Kadın polislerimizin göreve başlamasıyla sadece Çobanbey'de DAEŞ, YPG gibi çeşitli örgüt üyelerinden oluşan yaklaşık 30 kadın terörist yakaladık. Teröristler Mumbiç ve Afrin gibi bölgelere gitmek için mutlaka Çobanbey ya da Bab'tan geçiş yapıyor" diye konuştu
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