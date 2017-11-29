Fırat Kalkanı bölgesinin kadın polisleri

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İlçede görev yapan kadın polis sayısının 10 olduğunu ancak önümüzdeki günlerde bu sayının 20'ye yükseleceğini aktaran Muhammed, "Yeni bir müessese başladı çünkü yaklaşık 7 yıldan beri savaş içerisindeydik artık hayat normale dönüyor. Kadın polislerimizin göreve başlamasıyla sadece Çobanbey'de DAEŞ, YPG gibi çeşitli örgüt üyelerinden oluşan yaklaşık 30 kadın terörist yakaladık. Teröristler Mumbiç ve Afrin gibi bölgelere gitmek için mutlaka Çobanbey ya da Bab'tan geçiş yapıyor" diye konuştu