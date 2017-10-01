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Döndüklerde Fırat’ı bulamadıklarını anlatan Yıldırım, “Köyün imamına haber verdim. Camiden Fırat’ın kaybolduğunu anons etti. Daha sonra köyün muhtarını aradım ve o da karakola haber verdi. Gece yarısına kadar her yeri aradık taradık ama oğlum Fırat’ı bulamadık.