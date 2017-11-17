Fırıncıların "200 gramlık ekmek" hassasiyeti

Fırın yöneticisi Osman Atak yaptığı açıklamada, halen en düşük ekmek gramajının 250 olduğunu belirterek, tüketicinin 200 ile 250 gram ekmek arasındaki farkı anlayamayacağını söyledi.



İsrafı önlemek için ekmeğin gramının daha düşürülmesi gerektiğini ifade eden Atak, "Diğer ekmek türlerinde müşterilerin küçük ekmekleri daha çok tercih ettiğini görüyoruz. Ekmeği az tüketenler, 250 gramlık ekmeğin yarısını yiyerek, kalanını çöpe atabiliyor. Bu sebeple biz 200 olarak öngörülen en düşük ekmek gramının daha da düşürülmesini talep ediyoruz" dedi.



Atak, kafeteryaların ve otellerin küçük ekmekleri tercih ettiğine dikkati çekerek, küçük ekmeğin vatandaşın cebine de faydalı olacağını vurguladı.



Bir ekmeğin ömrünün en fazla 3 gün olduğunun altını çizen Atak, daha fazla dayanan ekmeklerin içinde katkı maddesi bulunduğunu bildirdi.

"GRAM DÜŞTÜKÇE, MALİYET ARTIYOR"



İşyeri yöneticisi Sabri Bingöl de ekmekte israfın önlenmesi için öncelikle sıcak ekmek tüketme bilincinin oluşturulması gerektiğini anlattı.



Bingöl, ekmeğin küçülmesiyle israfın artabileceği uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Ekmek küçüldüğü zaman tüketiciler 'Bu yetmez' diyerek belki daha fazla alarak yine israfa neden olabilir. Bizim önerimiz ekmeğin dolapta saklanarak tüketilmesi. Bitirilmeyen ekmeği dolaptan çıkararak biraz ısıtınca aynı taze ekmek gibi tüketebiliriz. Bu bilincin artması gerekiyor. Ekmeğin gramının düşmesiyle kalitesi de düşecektir. 250 gramlık ekmeğin 200 grama çekilmesi uygun olabilir ama bundan daha düşüğü çok sıkıntılı olur çünkü ekmeğin maliyetini artırır, bu da halka yansır. Müşterilerin daha küçük ekmek talepleri oluyor, bizde buna yönelik ekmekler var. Düzenleme çıktığında biz de 200 gramlık ekmek üreteceğiz."

VATANDAŞLAR DÜZENLEMEDEN MEMNUN



Fırın müşterilerinden Sude Altın düzenlemeyi doğru bulduğunu belirterek, "Ekmeği çok tüketmek faydalı bir şey değil. Biraz daha az yemiş oluruz. Bir ekmek bize 3 gün gidiyor. 200 gram daha avantajlı, bittikçe alırız" diye konuştu.



Uğur Beşler ise ekmeğin az tüketilmesi gerektiğini savundu. Beşler, daha küçük ekmekle israfın azalacağını vurgulayarak, düzenlemeyi desteklediğini dile getirdi.

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