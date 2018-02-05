Gazetecilere eşiyle birlikte fotoğraf çekmelerine fırsat vermeyen Melania Trump, bu kez de hızlıca makam aracına bindi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Palm Beach Havalimanı'nda, protokol gereği uçaktan çıktıktan sonra basın mensuplarının görüntü alabilmeleri için kısa süreli poz vermeleri gereken Trumplar arasında gerilim devam ediyor olacak ki, Melania'nın eşinden uzak durduğu ve Trump'ın uzattığı elini tutmayı reddederek hızla araca doğru ilerlediği, bir anda yalnız kalan Trump'ın ise durup basın mensuplarına el salladığı görülüyor.

— George Bennett (@gbennettpost) February 3, 2018

Geçtiğimiz hafta, Trump'ın ilk kez Kongre'de Birliğin Durumu konuşması yaparken Melania Trump, iddiaların gündeme gelmesinden sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkmış, ancak Kongre'ye giderken Capitol binasına önceki First Lady'lerin aksine eşinden ayrı bir araçla gitmesi dikkat çekmişti.

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