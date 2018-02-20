Florya'da Terim rüzgarı!

Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre; Fatih Terim, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamalarda maç içinde yaptığı değişik nedeniyle kendisinin de hatalı olabileceğini belirtmiş, ilk kez oyuncularını da eleştirerek “Galatasaray’da oynadığınızın farkına varacaksınız ve bu kadar kolay teslim olmayacaksınız. Galatasaray cesurdur, cesur olacak” demişti. Dün Florya’da yardımcılarıyla yaptığı toplantıda takımdaki son durumu değerlendiren ve kapsamlı bir röntgen çeken teknik adam, Bursaspor maçı öncesinde ‘operasyon’ kararı aldı. Belhanda’yı cezasının sora ermesiyle birlikte tekrar takıma monte edecek olan teknik adamın, yıldız oyuncuyla yaptığı özel görüşmede, bir daha aynı hatayı tekrarlamamasını istediği, aksi takdirde sonuçlarının çok daha ağır olabileceği konusunda uyardığı öğrenildi.

CEZAYİRLİ GÖZDEN DÜŞÜYOR

Kasımpaşa karşısında oldukça formsuz gördüğü Feghouli’yi de ikaz eden Terim’in, bu oyuncuyu da gerekirse kulübeye çekebileceği, son kararını ise bugün ve yarın yapılacak antrenmanların ardından vereceği öğrenildi. Bu sezon yediği hatalı gollerle dikkat çeken Muslera konusunda da kaleci antrenörü Taffarel ile özel bir görüşme yapan teknik adamın, Uruguaylı file bekçisinin performansını arttırabilmek için gerekli çözüm önerilerini konuştuğu öğrenildi. Takım kaptanı Selçuk İnan’ı da uyaran Fatih Terim’in, tecrübeli yıldızından saha içinde daha çok sorumluluk almasını istediği bildirildi.

BELHANDA: Gördüğü gereksiz kart nedeniyle “Bir daha olursa, sonuçlarına katlanırsın” uyarısı yapıldı

FEGHOULI: Formundaki hızlı düşüş nedeniyle kulübeye çekilme tehlikesiyle karşı karşıya

MUSLERA: Taffarel’le görüşülerek, 1 numaranın performansındaki düşüş masaya yatırıldı

SELÇUK İNAN: Kaptanın saha içinde daha fazla sorumluluk alması konusunda dikkati çekildi

MARIANO GÖREVE

Fatih Terim, son haftalarda yedek kulübesinden çıkamayan Mariano’yu formayı çalışarak kendisinden alması gerektiği konusunda uyardı. Terim, Bursaspor karşısında Linnes’in yerine sağ bekte Brezilyalı oyuncuya yeni bir şans vermek istiyor... Fatih Terim’in sağlık heyeti ile de görüşerek uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Fernando’nun son durumu hakkında bilgi aldığı ve Brezilyalı yıldı- zın Karabük deplasmanına kadar yetiş- tirilmesini istediği kaydedildi.

FEGHOULI ÇIKMADI!

Cimbom ara vermeden cuma günkü Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı. Terim’in Kasımpaşa önünde ikinci yarıda oyundan çıkardığı ve “Rahatsızlığı vardı” dediği Feghouli, midesindeki problem nedeniyle günü dinlenerek geçirdi. Fernando ise planlanan program doğrultusunda fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel çalışma gerçekleştirdi.