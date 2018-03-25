Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışı dünkü sıralama turlarında 1.21.838'lik derecesiyle üçüncü sırada başlayan Sebastian Vettel birinci geldi. İkinci ve üçüncü sıraları Mercedes'ten Lewis Hamilton ile Ferrari'den Kimi Raikkonen elde etti.

Bu sezon kariyerinde 5. kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Mercedes sürücüsü Hamilton 1.21.164'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi olmasına rağmen Vettel'e karşı avantajını koruyamadı. Büyük Britanyalı pilot, Avustralya'da 7'nci kez yarışa ilk sırada başlama hakkını elde ederken, zamanlamasıyla pist rekoru kırdı.