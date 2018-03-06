Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Fransa, Esad rejiminin, BMGK'nin 2401 sayılı kararını tamamen ihlal ederek Doğu Guta'da sürdürdüğü hava ve kara saldırılarının devam etmesini şiddetle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre, saldırılarda her gün onlarca sivilin öldüğüne dikkat çekilen açıklamada, insani yardımların ulaşması ve tahliyelerin yapılabilmesi için BMGK'nin aldığı ateşkes kararının uygulanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, 14 Şubat'tan bu yana ilk kez insani yardım konvoyunun Doğu Guta'ya ulaşılmasına izin verildiğini ancak Esad rejiminin müdahalesi üzerine malzemelerin, Doğu Guta'ya teslim edilmeden dönmek zorunda kaldığı hatırlatılarak, "Fransa, uluslararası hukukun ihlal edilmesini kınıyor." değerlendirmesi yer aldı.

Fransa'nın özellikle Rusya ve İran başta olmak üzere Esad rejiminin destekçilerini, ateşkes kararının hayata geçirilmesi için rejime baskı uygulama çağrısı yaptığı açıklamada, BMGK'nin 2401 sayılı kararını onaylayan Rusya'nın bu konuda sorumluluğu olduğu belirtildi.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla Doğu Guta başta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin, nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen, Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastaları. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaca erişilememesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

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