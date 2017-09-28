Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda yer alan Fransa, Bulgaristan ve Belarus'la karşılaşacak olan Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps aday kadroyu açıkladı. Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçeli Mathieu Valbuena aday kadroda yer almadı.

KALECİ: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique de Marseille), Alphonse Areola (PSG)

SAVUNMA: Djibril Sidibe (AS Monaco), Laurent Koscielny (Arsenal), Lucas Digne (FC Barcelona), Samuel Umtiti (FC Barcelona), Raphael Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (PSG), Christophe Jallet (OGC Nice), Layvin Kurzawa (PSG)

ORTA SAHA: N’Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Adrien Rabiot (PSG), Corentin Tolisso (Bayern Münih), Moussa Sissoko (Tottenham)

FORVET: Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Olivier Giroud (Arsenal), Kylian Mbappe (PSG), Alexandre Lacazette (Arsenal), Florian Thauvin (Olympique de Marseille), Kingsley Coman (Bayern Munich), Thomas Lemar (AS Monaco), Dimitri Payet (Olympique de Marseille)

Süper Lig'e bu yaz transfer olan iki yıldız da bu sezon güzel performans sergiliyordu. 6 maçta 7 gol atıp 2 de asist yapan Gomis, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Valbuena da Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 maçta 3 gol atıp 4 asist yapmıştı.

fransa milli takımı

Bafetimbi Gomis

Mathieu Valbuena