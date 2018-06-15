Fransız medyası Trezeguet’yi övdü

Fransa’nın yüksek tirajlı gazetesi L’Equipe, 2018 Dünya Kupası’nda takip edilmesi gereken 20 potansiyel genç ismi açıklarken, Kasımpaşa’da harika bir sezon geçiren Trezeguet’ye de yer verdi. Lacivert-Beyazlı formayla yıldızını parlatan Mısırlı futbolcunun Salah’tan sonra ülkesinin en güçlü kanat oyuncusu olduğu belirtildi. Haberde tekniğini ve hızını çok iyi kullanan Trezeguet’nin

turnuvada kendisini ispatlamaya çalışacağı ifade edildi.

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