Fujian - Qingdao Hainiu maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fujian, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Qingdao Hainiu takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:30. Maç öncesi Fujian 20 puanla 6. sırada, Qingdao Hainiu 19 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Fujian, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Qingdao Hainiu, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 414 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fujian kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Qingdao Hainiu sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Fujian son hafta oynanan Dalian Transcendence maçında 1-1 berabere kaldı.

Qingdao Hainiu ise Meizhou Kejia maçında 1-2 yenildi.

Fujian, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 7 gol yedi.

Qingdao Hainiu, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Qingdao Hainiu 7 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.