Furkan Korkmaz, milli takımın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 28 Haziran'da Ukrayna ve 1 Temmuz'da İsveç ile Ankara Spor Salonu'nda yapacağı karşılaşmalar öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde açıklamalarda bulundu.

Taraftar desteğinin önemine dikkati çeken Furkan, "Ankara'da büyük bir salon var. Orada seyirci desteğini arkamıza alacağımıza inanıyorum. Ukrayna ve İsveç karşılaşmaları keyifli olacak. Türk oyuncular her zaman kendi seyircisi önünde daha cesur oynuyor. Yine böyle olacağını umuyorum. Ankara seyircisi ile bütünleşerek çok güzel bir atmosfer oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Milli takım forması giymenin kendisi i çin ayrı bir duygu olduğunun altını çizen Furkan Korkmaz, "Sezon içerisinde oynanan maçları ABD'de takip ettik ve bu durum bizleri mutsuz etti. Orada olmayı çok istedik ama yeni kurallar bizleri etkiledi." şeklinde görüş belirtti.

Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almanın kendisi için çok değerli olduğunu aktaran genç oyuncu, "2010 yılında düzenlenen organizasyonda çok küçüktüm. Hidayet ağabey ve Kerem ağabey forma giydiğinde taraftar olarak maçları izliyordum. Dünya Kupası ortamı ve atmosferi çok farklı. Avrupa şampiyonası ve olimpiyat elemelerinden bile farklı. Orada olmak benim hayallerimden biri. Altyapılarda olduğu gibi A takım seviyesinde de başarılı olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

NBA'ye alışma sürecinin uzun sürmediğini belirten Furkan, "İki aylık bir dönemin ardından hem ortama hem de arkadaşlarıma alıştım. Ailem de benim yanımdaydı. Sadece sakatlık dönemi beni etkiledi. İki ay boyunca yürüyemedim ve bu durum beklediğimden de uzun sürdü. Sonrasında bu açığımı kapattım. Yeniden forma girerek yükselişe geçeceğime inanıyorum. Büyük isimlerle birlikte oynamak benim için büyük bir tecrübe. Umarım ben de gelecek sezondan itibaren onlarla daha çok boy gösteririm." diyerek sözlerini tamamladı.