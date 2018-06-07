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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da Ümit Kayıhan'ın Denizlispor'da görev yaptığı dönemde yeşil-siyahlı ekibe transfer olduğunu, merhumun kendisinde özel bir yerinin bulunduğunu belirterek, "İnsanlığı, teknik direktörlüğü, bize kazandırdıkları, Türk futbolundaki yeri çok özeldi. Allah rahmet eylesin, çok üzüldüm. Burada da çok bir arada oluyorduk. Göztepe'de bulunduğum süreçte bana çok destekleri olmuştu." diye konuştu.