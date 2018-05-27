Dünyada yaşanan teknolojik dönüşüm ve artan mobilleşme, ürünlerini tanıtmak ve ticaretlerini artırmak için şirketleri olduğu gibi spor kulüplerini de sosyal medyaya itiyor. Hal böyle olunca da yeşil sahalarda kupalar için kıyasıya yarışan kulüpler ve futbolcular, sosyal medyada da takipçi sayılarını artırmak için aynı rekabeti yaşıyor. Çünkü sosyal medyadaki takipçi sayılarının artması kulüplerin ve futbolcuların marka değerlerini ve ticari gelirlerini önemli derecede artırıyor.

YILDIZLAR SANALDA DA VURUCU GÜÇ

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre son dönemde yapılan araştırmalar, kulüplerin sosyal medyadaki varlıklarının, saha başarıları, marka değerleri ve işletme değerleri ile çok ciddi bir korelasyonu olduğunu gösteriyor. Sosyal medya bugün kulüplere dünyanın her yerinde aynı anda bulunma şansı verirken, aynı zamanda mevcut taraftarlar ile iletişim, yeni taraftarlara ulaşma ve kulüp gelirlerini daha da artırıcı iş fırsatları sunuyor. Sosyal medya aracılığı ile dünyanın dört bir yanında yeni taraftarlara ulaşırken, bir süre sonra bu taraftarı da müşteriye dönüştürme şansına sahip oluyorlar.

Bu nedenle de başta UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere uluslararası organizasyonlarda kıyasıya kapışan Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin son dönemde sosyal medya kullanım ve takipçi sayılarını artırmak için verdiği mücadele de artık yakından izleniyor. Konuyla ilgili yazılan raporlara göre, spor kulüplerinin dijital kanallardan elde ettiği gelirlerin toplam içindeki payı henüz düşük. Ancak önümüzdeki dönemde bu payın hızla artması bekleniyor.

Uzmanlara göre, sosyal medyada aktif olan ve bunu gelire dönüştüren kulüpler daha rekabetçi ve kârlı kalacak. Kulüplerin sosyal medyadaki asıl vurucu güçleri ise yıldız futbolcuları. Yıldızlar, takipçileri sayesinde bir yandan kulüplerine yeni taraftarlar kazandırırken, diğer yandan kulübün ürün satışlarının artmasını sağlıyor. Dolayısıyla da kendilerini hem kulüpleri için hem de sponsorlar için çok daha cazip hale getirebiliyorlar.

EN FAZLA TAKİPÇİ REAL MADRİD’DE

İspanya’nın ünlü kulübü Real Madrid, 214.5 milyon ile toplamda en fazla sosyal medya takipçisi olan kulüp. Eflatun- Beyazlıların 107.8 milyon Facebook, 57.3 milyon Instagram ve 49.4 milyon Twitter takipçisi bulunuyor.

6 MADRİD’LİYE 600 MİLYON TAKİPÇİ

Futbolcuların takipçi sayılarına bakıldığında Real Madrid en avantajlı kulüp olarak öne çıkıyor. Öyle ki Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos, Marcelo, Karim Benzema ve Toni Kroos’un toplam takipçi sayısı 600 milyon seviyesinde. Bu rakam Hindistan nüfusunun yarısına eşit. Real Madrid’in toplam takipçi sayısının ise neredeyse 3 katı.

CR, MESSİ VE NEYMAR 689 MİLYON KİŞİ

Dünyanın en iyi futbolcusu Messi mi Ronaldo (CR) mu tartışıladursun, sosyal medyanın en çok takip edileni açık ara Ronaldo. Portekizli yıldızın toplam 318.3 milyon takipçisi bulunuyor. İkinci Neymar’ın 191.4, üçüncü sıradaki Messi’nin ise 179.3 milyon takipçisi var. Ancak hemen belirtelim, raporun yazıldığı tarihte Messi’nin Twitter hesabı bulunmuyordu.

TÜRKİYE’DE EN FAZLA PEPE’NİN VAR

Türkiye Süper Lig’de ise en fazla sosyal medya takipçisine sahip oyuncu Beşiktaş’ın Portekizli Pepe. Yıldız oyuncunun 10.9 milyonu Facebook, 7.4 milyonu Instagram ve 3.4 milyonu Twitter olmak üzere toplam 21.7 milyon takipçisi bulunuyor. Bu rakam Beşiktaş’ın takipçi sayısının iki katına yakın.

ÜÇ BÜYÜKLER İLK 20 LİSTESİNDE

The European Elite 2018 raporunda, Avrupa’nın en fazla sosyal medya takipçisi olan ilk 20 kulübü arasında Türkiye’nin üç büyükleri de yer alıyor. Galatasaray 26.1 milyon sosyal medya takipçisi ile listede 12’nci, Fenerbahçe toplam 19.3 milyon takipçi ile 15’inci, Beşiktaş ise 12 milyon takipçi ile 19’uncu sırada bulunuyor.

YILDIZ TRANSFERLERİ ARTIRIYOR

Kulüplerin takipçi sayılarını artıran en önemli etken ise yıldız futbolcu transferleri. Neymar’ın transferi sonrası PSG’nin sosyal medya takipçi sayısının yüzde 22 artması, yine Muhammed Salah’ın Liverpool’u sosyal medya takipçi liginde üst sıralara çıkarması bu durumun en önemli örnekleri olarak sıralanabilir.

SANAL ALEMDE SADIK, HARCAMADA CİMRİYİZ