Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; İstanbul 40'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Servet Çetin ile eski sevgilisi Serpil M. katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Servet Çetin'in avukatı Mahir Işıkay, müvekkili ile gönül ilişkisi yaşayan Serpil M.'nin, birbirlerine karşılıklı olarak hakaret ettiğini, şantaj ve tehdit suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verilmesini talep etti.



Müşteki Serpil M.'nin avukatı ise sanık Servet Çetin'in müvekkiline evlilik vaadiyle yaklaştığını, hislerini kötüye kullandığını belirterek cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme, tarafların birbirine karşılıklı olarak hakaret ettiğini belirterek, hakaret suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.



Şantaj ve tehdit suçunun ise sanık Servet Çetin'in cezalandırılmasına yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.



Taraflar arasında yaşananlar, iddianamede şu şekilde belirtildi: Yurtdışına yaşayan Serpil M. ile Servet Çetin ile aralarında duygusal ilişki yaşandı. Serpil M., 3 yıldır tanıdığı Çetin'e yurtdışından gelirken hediyeler getirdi. Çetin, 2014 yılı Eylül ayında, arkadaşlarına hediye edeceğini söyleyerek maddi değeri yüksek kol saati, parfüm siparişi verdi.

Serpil M. de aralarında güven ilişkine dayanarak 4 adet cep telefonu, 2 adet kol saati ve toplam 65 adet farklı markalarda parfüm getirdi. 19 Aralık 2014 tarihinde kuzeni aracılığıyla Servet Çetin'e İstanbul'da bir otelde teslim etti. Ödeme için uzun süre beklemesine rağmen Servet Çetin, sipariş ettiği hediyelerin parasını ödemedi. Serpil M., hediyelerin bedelinin 40 bin Euro olduğunu iddia etti.

Birkaç kez telefon ederek parayı istediği Servet Çetin'in ise kendisini hakaret ederek tehdit içeren mesajlar gönderdiğini ileri sürdü. Genç kadın, Çetin'in parayı ödemeyerek elinde fotoğraflarının bulunduğunu, eski kocasına göndermekle tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Çetin hakkında dava açıldı.

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