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Futbolcuların yağlı boya tabloları

11.06.2018 - 11:31 | Güncelleme:

Bir tasarımcı, futbolcuların fotoğraflarını yağlı boya tablolarla birleştirdi, ortaya mükemmel görüntüler çıktı. Arda Turan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Bilic, Kuyt gibi tanıdık isimler de resmedilen isimler arasında

  • 1 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    1 | 88

    Sosyal medyada 'pupazzaro' takma adını kullanan bir tasarımcı, futbol dünyasından ünlü isimleri yağlı boya tarzında resimledi. İşte Türk futbolcuların da aralarında bulunduğu resimler:

  • 2 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    2 | 88

    Sergio Ramos

  • 3 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    3 | 88

    Wesley Sneijder

  • 4 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    4 | 88

    Mohammed Salah

  • 5 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    5 | 88

    Pjanic

  • 6 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    6 | 88

    Salih Uçan

  • 7 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    7 | 88

    Antoine Griezmann

     

  • 8 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    8 | 88

    Zinedine Zidane

     

  • 9 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    9 | 88

    Simaone

  • 10 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    10 | 88

    Mesut Özil

  • 11 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    11 | 88

    Zlatan Ibrahimovic

  • 12 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    12 | 88

    Gareth Bale

  • 13 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    13 | 88

    Slaven Bilic

  • 14 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    14 | 88

    Stephan El Shaarawy

     

  • 15 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    15 | 88

    Lukas Podolski

  • 16 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    16 | 88

    Wojciech Tomasz Szczesny

  • 17 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    17 | 88

    Paul Pogba

  • 18 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    18 | 88

    Maicon

  • 19 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    19 | 88

    De Rossi

  • 20 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    20 | 88

    Kostas Manolas

     

  • 21 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    21 | 88

    Pirlo

  • 22 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    22 | 88

    Francesco Totti

  • 23 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    23 | 88

     

    Arda Turan

  • 24 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    24 | 88

    Luis Nani

  • 25 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    25 | 88

    Higuain

  • 26 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    26 | 88

    Diego Perotti

  • 27 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    27 | 88

    Le Castan

  • 28 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    28 | 88

    Pep Guardiola

  • 29 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    29 | 88

    Lucas Digne

  • 30 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    30 | 88

    Batistuta

  • 31 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    31 | 88

    Zlatan Ibrahimovic

  • 32 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    32 | 88

    Johan Cruyff

  • 33 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    33 | 88

     

    Radja Nainggolan

  • 34 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    34 | 88

    Lionel Messi

  • 35 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    35 | 88

    Cristiano Ronaldo

  • 36 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    36 | 88

    Edin Dzeko

     

  • 37 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    37 | 88

    Jamie Vardy

  • 38 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    38 | 88

    Seydou Keita

  • 39 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    39 | 88

    Jose Mourinho

     

  • 40 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    40 | 88

    Bastian Schweinsteiger

  • 41 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    41 | 88

    Claudio Ranieri

  • 42 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    42 | 88

    Robbie Keane

  • 43 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    43 | 88

    Riyad Mahrez

  • 44 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    44 | 88

    Fernando Torres

  • 45 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    45 | 88

    Robert Lewandowski

     

  • 46 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    46 | 88

    Wayne Rooney

  • 47 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    47 | 88

    Petr Cech

     

  • 48 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    48 | 88

    Eden Hazard

     

  • 49 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    49 | 88

     

    Iker Casillas

  • 50 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    50 | 88

     

    Gigi Buffon

  • 51 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    51 | 88

    Guardiola - Antonio Conte

  • 52 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    52 | 88

    Totti

  • 53 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    53 | 88

    Valentino Rossi

  • 54 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    54 | 88

    Ronaldo

  • 55 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    55 | 88

    Costa

     

  • 56 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    56 | 88

    Olivier Giroud

  • 57 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    57 | 88

    John Terry

  • 58 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    58 | 88

    Steven Gerrard

  • 59 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    59 | 88

    Suarez

  • 60 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    60 | 88

    Maradona

  • 61 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    61 | 88

    Jurgen Klopp

     

  • 62 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    62 | 88

    Arsena Wenger

  • 63 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    63 | 88

    Antonio Conte

  • 64 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    64 | 88

    Sir Alex Ferguson

  • 65 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    65 | 88

    Aron Gunnarsson

  • 66 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    66 | 88

    Ranieri - Mourinho

  • 67 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    67 | 88

    Birkir Bjarnason

  • 68 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    68 | 88

    Tim Howard

  • 69 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    69 | 88

    Kostas Manolas

  • 70 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    70 | 88

    Henderson

  • 71 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    71 | 88

    Kawhi Leonard

  • 72 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    72 | 88

    LeBron James

  • 73 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    73 | 88

    Thierry Henry

  • 74 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    74 | 88

    Kante

  • 75 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    75 | 88

    David Luiz

  • 76 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    76 | 88

    Federico Fazio

  • 77 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    77 | 88

    Podolski

  • 78 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    78 | 88

    Bradley

  • 79 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    79 | 88

    Nicolas Lodeiro

  • 80 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    80 | 88

    Eric Cantona

  • 81 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    81 | 88

    George Best

  • 82 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    82 | 88

    Szczesny

  • 83 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    83 | 88

    Vincent Kompany

  • 84 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    84 | 88

    Dirk Kuyt

  • 85 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    85 | 88

    Cengiz Ünder

  • 86 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    86 | 88

    Romelu Lukaku

  • 87 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    87 | 88

    Alisson

  • 88 Futbolcuların yağlı boya tabloları
    88 | 88

    Zlatan Ibrahimovic

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