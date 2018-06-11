Sosyal medyada 'pupazzaro' takma adını kullanan bir tasarımcı, futbol dünyasından ünlü isimleri yağlı boya tarzında resimledi. İşte Türk futbolcuların da aralarında bulunduğu resimler:
Sergio Ramos
Wesley Sneijder
Mohammed Salah
Pjanic
Salih Uçan
Antoine Griezmann
Zinedine Zidane
Simaone
Mesut Özil
Zlatan Ibrahimovic
Gareth Bale
Slaven Bilic
Stephan El Shaarawy
Lukas Podolski
Wojciech Tomasz Szczesny
Paul Pogba
Maicon
De Rossi
Kostas Manolas
Pirlo
Francesco Totti
Arda Turan
Luis Nani
Higuain
Diego Perotti
Le Castan
Pep Guardiola
Lucas Digne
Batistuta
Zlatan Ibrahimovic
Johan Cruyff
Radja Nainggolan
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Edin Dzeko
Jamie Vardy
Seydou Keita
Jose Mourinho
Bastian Schweinsteiger
Claudio Ranieri
Robbie Keane
Riyad Mahrez
Fernando Torres
Robert Lewandowski
Wayne Rooney
Petr Cech
Eden Hazard
Iker Casillas
Gigi Buffon
Guardiola - Antonio Conte
Totti
Valentino Rossi
Ronaldo
Costa
Olivier Giroud
John Terry
Steven Gerrard
Suarez
Maradona
Jurgen Klopp
Arsena Wenger
Antonio Conte
Sir Alex Ferguson
Aron Gunnarsson
Ranieri - Mourinho
Birkir Bjarnason
Tim Howard
Kostas Manolas
Henderson
Kawhi Leonard
LeBron James
Thierry Henry
Kante
David Luiz
Federico Fazio
Podolski
Bradley
Nicolas Lodeiro
Eric Cantona
George Best
Szczesny
Vincent Kompany
Dirk Kuyt
Cengiz Ünder
Romelu Lukaku
Alisson
Zlatan Ibrahimovic
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