Futbolcuların yağlı boya tabloları

Bir tasarımcı, futbolcuların fotoğraflarını yağlı boya tablolarla birleştirdi, ortaya mükemmel görüntüler çıktı. Arda Turan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Bilic, Kuyt gibi tanıdık isimler de resmedilen isimler arasında