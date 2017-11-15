Galatasaray 287, küçük yatırımcı 145 milyon TL koyacak

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Sportif AŞ’nin yüzde 67’sine sahip olan kulüp, artırılan 432 milyon liralık sermayenin 287 milyon lirasını sermaye olarak koyacak. Eğer küçük ortaklar da sermaye artırımına katılırlarsa küçük yatırımcılardan 145 milyon lira kulübe girecek.

Küçük yatırımcılar 15 gün süre verilen bu hakkı kullanmak istemez ise kulüp bu hisseleri satın alacak ardından toptan satış pazarında borsada satacak.

Kulüp açıklamasında “Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0.01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0.01 Türk Lirası fiyattan (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına karar verildi” denildi.