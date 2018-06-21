İki galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ikinci maçı, Beşiktaş RMK Marine'in ev sahipliğinde 27 Haziran Çarşamba günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Siyah-beyazlı ekibin ikinci karşılaşmayı kazanması durumunda serinin üçüncü ve son müsabakası 30 Haziran Cumartesi günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ve Özgür Gürbulak'ın sayılarıyla 4. dakikada farkı çift hanelere (14-4) çıkaran Galatasaray, Mehmet Türk'ün pota altından kaydettiği sayılarla farkı giderek açtı ve ilk çeyreği 28-12 önde tamamladı. İkinci çeyreğe de iyi başlayan sarı-kırmızılılar, boyalı alandan bulduğu sayılarla soyunma odasına 48-25 üstün gitti.

İkinci yarıda Deniz Acar'la sayı üreten Beşiktaş RMK Marine karşısında hızlı hücumlarla basketler bulan Galatasaray, final periyoduna 70-44 önde girdi. Son çeyrekte Özgür Gürbulak ve Mehmet Türk'ün basketleriyle üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 86-57 galip ayrıldı.

Galatasaray forması giyen Mehmet Türk, 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.