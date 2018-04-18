TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Ligde Başakşehir’i yenerek yeniden zirveye kurulan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1'in rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ediyor. İlk maçta avantajlı skor elde eden Aslan, sürpriz yaşamayıp finale yükselmesi halinde, Kadıköy’deki Fenerbahçe - Beşiktaş düellosundan çıkacak rakibini bekleyecek.
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamamasına rağmen kupada yarı finale kadar yükselmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği yarı finalde Galatasaray'ı da eleyip, finale çıkma mücadelesi veriyor.
GALATASARAY - AKHİSARSPOR
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Latovlevici, Fernando, Tolga, Selçuk, Yasin, Sinan, Eren
YEDEKLER: Carrasso, Eray, Mariano, Serdar, Donk, Gomis, Hakan, Rodrigues, Denayer, Feghouli
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa, Dany, Kadir, Larsson, Sissoko, Bilal, Muğdat, Onur, Seleznyov
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
STAT: Türk Telekom
HAKEM: Barış Şimşek
SAAT: 20.30
YAYIN: ATV
SAKATLAR: Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Seleznov, Mujangi (Akhisar)
MORAL ZİYARETİ
Galatasaray'da dünkü idmana başkan Mustafa Cengiz ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak moral ziyaretinde bulundu. Cengiz ve Albayrak, önce futbolcularla tek tek tokalaşıp kısa kısa sohbet ederken daha sonra teknik direktör
Fatih Terim’le de bir araya gelip başarılar dilediler.
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