TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Ligde Başakşehir’i yenerek yeniden zirveye kurulan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1'in rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ediyor. İlk maçta avantajlı skor elde eden Aslan, sürpriz yaşamayıp finale yükselmesi halinde, Kadıköy’deki Fenerbahçe - Beşiktaş düellosundan çıkacak rakibini bekleyecek.

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamamasına rağmen kupada yarı finale kadar yükselmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği yarı finalde Galatasaray'ı da eleyip, finale çıkma mücadelesi veriyor.

GALATASARAY - AKHİSARSPOR

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Latovlevici, Fernando, Tolga, Selçuk, Yasin, Sinan, Eren

YEDEKLER: Carrasso, Eray, Mariano, Serdar, Donk, Gomis, Hakan, Rodrigues, Denayer, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa, Dany, Kadir, Larsson, Sissoko, Bilal, Muğdat, Onur, Seleznyov

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Barış Şimşek

SAAT: 20.30

YAYIN: ATV

SAKATLAR: Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Seleznov, Mujangi (Akhisar)

MORAL ZİYARETİ

Galatasaray'da dünkü idmana başkan Mustafa Cengiz ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak moral ziyaretinde bulundu. Cengiz ve Albayrak, önce futbolcularla tek tek tokalaşıp kısa kısa sohbet ederken daha sonra teknik direktör

Fatih Terim’le de bir araya gelip başarılar dilediler.

İki takım arasında oynanan son maçta Galatasaray deplasmanda 2-1 kazanmış ve tur için avantaj elde etmişti.

Galatasaray ve Akhisarspor arasındaki son 10 maçta Akhisarspor hiç kazanamadı. Bu maçlarda Galatasaray 7 galibiyet aldı.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Akhisarspor, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

Akhisarspor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.

Galatasaray'da kupada en golcü oyuncu konumunda attığı 6 golle Sinan Gümüş yer alıyor.

Akhisarspor'da kupada en golcü oyuncu konumunda attığı 4 golle Ioan Hora yer alıyor.

Hakem Barış Şimşek'in yönetiminde 2013/2014 sezonunda oynanan maçta Akhisarspor evinde 2-1 galip gelmişti.



