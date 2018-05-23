Galatasaray Kulübünde 26 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulda başkanlığa aday olan Ozan Korkut, "Galatasaray'da yaşanacak olan seçim değil, seçenektir" dedi.

Proje ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Korkut, güçlü bir kadroyla yönetime aday olduklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulüpte gerçekleştirilecek genel kurulun çok önemli olduğunu anlatan Korkut, "Geçmişten ders alarak aynı hataları tekrarlamamalıyız. Galatasaray'da yaşanacak olan seçim değil, seçenektir. İki basit seçenek var. Genel kurul üyelerimiz ya yaşanmış hataların tekrarlanmasını fakat sonuçlarının farklı olmasını bekleyecek ya da doğru bir ekibin gelip Galatasaray'ı bir sonraki yüzyıla ve nesle en iyi şekilde teslim etmesi için gerekli yetkiyi verecek. Biz Galatasaray genel kurul üyelerinin sağduyulu olduğunu biliyoruz, güvenimiz tam. Bu hatalardan kesinlikle ders çıkarmış olduklarını ve aynı hataları tekrarlamamak adına karar alacaklarını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kendisini tanıyanlar için adaylığının sürpriz olmadığını, çocukluğundan beri Galatasaray'ın içinde bulunduğunu vurgulayan Korkut, "Galatasaray'ın yaşadığı süreçlere ve tarihine ekip arkadaşlarımla hakimiz. Bu da bizi aday yaptı. Galatasaray'ın ana misyonundan sapmış olduğunu hissettiğimiz ve gelinen noktada tek adam felsefesi ile 'İstediğimi yaparım, ekip arkadaşlarımın haberi olur, olmaz. Var olan insan kaynaklarını Galatasaray için ister değerlendiririm, ister değerlendirmem.' zihniyetinin Galatasaray'ı bir sonraki yüzyıla taşıyamayacağının farkında olduğumuz için uzun süredir çalışıyoruz. Doğru misyonla doğru hedefe ancak kendimizin ulaşabileceğini görmüş olduğumuz için aday olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"İLK VAADİMİZ MALİ PROBLEMLERİN KÖKÜNÜ KURUTMAK"

Ozan Korkut, kulübün içinde bulunduğu mali durumun farkında olduklarını anlatarak, "Mali sorunlar bir sonuçtur, ana sebep değildir. Mali sonuçlar ve yaşanan tablo sadece Galatasaray'a özgü değil. Türkiye'deki birçok kulüpte aynı problemlerin olduğunu görüyorum. Rakipleriyle karşılaştırdığımızda Galatasaray biraz daha iyi bir konumda. Ancak bu bizim kabul edebileceğimiz bir bilanço değil. Bunun temelinde tamamıyla temel prensiplerimizden, Galatasaray değerlerinden kopmuş olmak vardır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın demokratik ve katılımcı bir kültüre sahip olduğunu söyleyen Korkut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 2000'de Avrupa'nın zirvesine ulaşmış bir kulübüz. Bunu da büyük maddi imkanlarla yapmadık. Camiamızın birlikteliği, bütünlüğü, insan kaynaklarımızın harekete geçirilmiş olması, sporcularımızın motive ve kenetlenmiş olması bizi Avrupa'nın zirvesine taşıdı. Biz farklı bir şey söylemiyoruz. Aynı ruhu istiyoruz. Bu ruhu kaybetmemiz, panikle ve yanlış alınan tek adam kararları, Galatasaray'ın 113 yıllık mirasının tüketilmesine sebep olmuştur. Yanlış yönetim tarzının negatif anlamda finansal bir sonucunun olması da gayet doğal. İlk vaadimiz mali problemlerin kökünü kurutmak. Yani idari, yönetimsel hataları değiştirmek. Kulübümüzün, son senelerdeki anlayışla asla ve asla içinde bulunduğu mali problemleri çözmesinin mümkün olmadığını gördüğümüz için aday olduk."

"HİÇBİR YÖNETİCİ GALATASARAY"

Ozan Korkut, yönetim kurulu aday listesinde konusunda uzman isimlerin yer aldığını vurgulayarak, "Çok doğru bir ekip kurduğuma inanıyorum. Arkadaşlarıma bu konuda güveniyorum. Bu işler bir başkan ve 15 yöneticiyle yapılacak bir şey değil. Galatasaray'ın kapılarını, fayda sağlamak isteyen genel kurul üyelerine ve tüm taraftarlarımıza açmak istiyoruz. Galatasaray'da söz sahibi onlardır. Hepsinin katkısına ihtiyacımız var. Hem genel kurulumuzda hem de taraftarlarımızda Galatasaray'a karşı büyük bir tutku var." şeklinde görüş belirtti.

Korkut, camia olarak birlikte hareket ettikleri takdirde yaşadıkları sorunların üstesinden rahat bir şekilde gelebileceklerini dile getirerek, "Birbirimize karşı dürüst, saygılı olacağız. Bir problemi çözmek için önce tespiti doğru yapmak gerekiyor. Evet Galatasaray yanlış yönetim felsefesi nedeniyle 113 yıllık maddi birikimini tüketmiştir. Değerli Başkanımız Selahattin Beyazıt'ın zamanında kulübe kazandırdığı Riva ile Florya arazileri borçlarımızın kapatılacağı vaadiyle satılmıştır. Bu birikim son 2-2,5 senedeki yönetimin yapmış olduğu yanlış harcamaların finansmanına gitmiştir. Kimsenin, Galatasaray'ın birikimini harcama hakkı yoktur." diye konuştu.

Kulüp giderlerini rekabetçi bir seviyeye çekmeleri gerektiğini aktaran Korkut, şunları kaydetti:

"En büyük gelirimiz futboldan olduğu gibi en büyük giderimiz de futboldan. Galatasaray bir dünya markası. Galatasaray bir dünya markası olduğuna göre bakacağı markalar, Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olan kulüpler. Baktığımız zaman bu kulüplerde toplam giderin yüzde 50'si futboldan kaynaklanıyor. Galatasaray'da bütün giderlerin yüzde 71'i futboldan kaynaklanıyor. Rekabetçi olmamız için doğru maliyet yapısına gelmek durumundayız. Bunu da hedef küçültmeden tam tersi hedef büyüterek yapmalıyız. Maliyet tarafında rekabetçi olacağız. Bunu tüm branşlarda uygulamak mecburiyetindeyiz. Personel ve iş arkadaşlarımız açısından baktığımızda bu da bizim için bir maliyet kaynağıdır. Hiçbir yönetici Galatasaray'a fatura kesemez. Bunun karşılığında bedeller tahsil edemez. Hiçbir akrabamızı, tanıdığımızı hiçbir yerin başına getirmeyeceğiz. Bunu Galatasaray'a yakıştıramıyorum."

"FATİH TERİM'İ, SPORTİF AŞ'NİN YÖNETİM KURULUNA ALACAĞIZ"

Ozan Korkut, göreve geldikleri takdirde teknik direktör Fatih Terim'i Galatasaray Sportif AŞ'nin yönetim kuruluna alacaklarını belirterek, "Futbolu en iyi bilen kişi teknik direktördür. Seçildiğimizde Sayın Fatih Terim'i işin planlama sürecine dahil etmek istediğimizi, Galatasaray'ın 10 senelik değer yaratma planını birlikte yapmak istediğimizi daha önce de söyledik. Bunu da Fatih Terim'i, Sportif AŞ'nin yönetim kuruluna üye olarak yapmayı düşünüyoruz. Sadece sportif değil, maddi başarı kriterlerimiz de olacak. Biz alıp, satmalıyız. Gerektiği yerde net kar da elde etmeliyiz. Tüm amatör branşlarda aynı yolu izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Korkut, mağazacılık ve sponsorluk alanında da önemli yeniliklere imza atacaklarını dile getirdi.

"DURSUN BEY İLE ÇOK BÜYÜK FİKİR AYRILIKLARIMIZ VAR"

Ozan Korkut, diğer başkan adaylarından Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek'ten birlikte hareket etme teklifleri aldıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Bizim kimseyle görüşme talebimiz olmadı. Ortak dostlar tarafından davetler geldi. Bunu da yadırgamadık. Galatasaray menfaatleri doğrultusunda daha iyi fikirler, projeler, vizyonlar olabilir. Her davete icabet ettik. Görüşmelere, sevgili Adnan (Öztürk) ağabeyimden gitmesini rica ettim. Koltuk istediğimize yönelik basına yansıyan şeyler oldu, hiçbiri doğru değil. Tam tersi bu tarz yaklaşımlar bize iletilmiştir. Galatasaraylı olarak bunu kendimize yakıştırmadığımızı ve koltuk ya da başka bir şey peşinde olmadığımızı belirttik. Galatasaray için doğru tespitlerimizin olduğunu ve bunların hayata geçirilme şeklini net şekilde ortaya koyduk. Aynı vizyonda birleşmek isteyen ya da fikir katkısında bulunmak isteyenlerle her ortamda görüşebileceğimizi söyledik. Fakat böyle bir yaklaşım göremedik. Mustafa Bey'den de geldi, Dursun Bey ile ilgili ortak arkadaşlarımızdan böyle bir teklif geldi. Dursun Bey ile çok büyük fikir ayrılıklarımız var. Galatasaray ile alakalı algımızın aynı olduğunu düşünmüyorum. Kendisine, sevgi ve saygı çerçevesinde bu seçime katılmamasının daha doğru olacağını düşündüğümüzü ilettik. Kendisi de bu fikirde olmadığını aktardı. En doğal hakkıdır. Duruşumuz gayet objektif ve net."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALICI OLABİLMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Ozan Korkut, futbol takımının kadro yapılanmasını teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yapacaklarını belirterek, "Taraftarlarımız merak etmesin. Galatasaray hedef küçültmeyecek, hedef büyütecektir. Bu çalışmaları Fatih Terim'e sormadan, raporunu almadan, öngörülerini duymadan futbol konusunda bir karar vermenin hiçbir yönetici için doğru olmadığını düşünüyorum. Seçilir seçilmez hemen kendisini davet edeceğiz. Oturup dinleyeceğiz ve yapmak istediklerimizi de kendisine ileteceğiz. Ortaklaşa yol haritası çıkaracağız. Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. En etkili kadroyu, alabileceğimiz en uygun maliyetle UEFA kriterlerinin dışında kalmadan kurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol başta olmak üzere amatör branşlarda da önemli çalışmalar yapacaklarını anlatan Korkut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir basketbolcu olarak basketbolun geldiği yerden mutsuzum. Bu kadar yatırımın yapıldığı yerde sadece yanlış yönetim nedeniyle bu sıralarda olmamızı Galatasaray'a kesinlikle yediremiyorum. Basketbola ait ayrı bir vizyon kuracağız. Buradaki iş ortağımızı dünyada basketbola yatırım yapan markalardan seçeceğiz. Onlara da üç sene içinde Avrupa Ligi'nde A lisansı vizyonumuzu ileteceğiz. Yapacağımız görüşmelerde A lisansını üç sene içinde 10-11 milyon avroluk yatırımlarla alabileceğimizi düşünüyoruz. Biz amatör branşları yük olarak görmüyoruz. Amatör branşları, Türk gençleriyle kalkındırmak istiyoruz. Galatasaray'ın vizyonu sadece başarı olamaz. Fair-play doğrultusunda elimizden geleni yapmak ve ülkemizin sporuna katkıda bulunmak zorundayız."