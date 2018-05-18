Sarı-kırmızılı ekip, İzmir deplasmanından galibiyet ya da beraberlikle ayrılması halinde kadrosunda bulunan 26 futbolcunun 18'i ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Galatasaray'da bu sezon transfer edilen Bafetimbi Gomis, Maicon Roque, Mariano Filho, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Fernando Reges, Jason Denayer, Cedric Carrasso, Yuto Nagatomo ile Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Iasmin Latovlevici, Tolga Ciğerci, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve genç oyuncu Ozan Kabak ilk kez Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk görecek.

10 FUTBOLCUNUN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Galatasaray'ın mutlu sona ulaşması durumunda, kadrosunda bulunan 10 futbolcu kariyerlerinde ilk kez bir ülkenin en üst liginde şampiyon olacak. Sarı-kırmızılı takımda Gomis, Carrasso, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Nagatomo, Tolga Ciğerci, Donk, Rodrigues, Feghouli ve Ozan Kabak ilk kez bir ülkenin en yüksek liginde kupayı kazanma mutluluğuna ulaşacak.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUĞU HAKAN BALTA YAŞADI

Galatasaray'ın kadrosundaki futbolcular arasında en fazla Süper Lig şampiyonluğunu tecrübeli oyuncu Hakan Balta gördü.

Sezon başında teknik direktör Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan ancak Fatih Terim'in göreve gelmesiyle tekrar takıma dahil edilen Hakan Balta, sarı-kırmızılı takım ile daha önce 4 kez Süper Lig şampiyonu oldu. Tecrübeli futbolcu ligde bu sezon hiçbir maçta forma giymemesine rağmen takımın en fazla şampiyonluk yaşayan ismi olarak öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı takımda Hakan Balta'yı üçer şampiyonlukla kaleci Fernando Muslera ve Selçuk İnan takip ederken, kaleci Eray İşcan 2, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Koray Günter ve Tarık Çamdal da birer kez Süper Lig kupasını kaldırma mutluluğuna erişti.

FARKLI LİGLERDE ŞAMPİYONLUK YAŞAYANLAR

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan futbolcuların 8'i daha önce farklı liglerle şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Fernando ve Maicon Porto ile Portekiz, Mariano Fluminense ile Brezilya, Latovlevici Steaua Bükreş ile Romanya, Linnes Molde ile Norveç, Belhanda Montpellier ile Fransa ve Dinamo Kiev ile Ukrayna, Denayer Celtic ile İskoçya, Eren Derdiyok da Basel ile İsviçre'nin en üst liginde şampiyon olma başarısı gösterdi.