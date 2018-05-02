Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT’deki “Spor Saati” programında “Geçen hafta Abdurrahim Albayrak aniden hastaneye kaldırılıyor. Florya’da eski yönetimden kalan odalardan bir tanesini boşaltırken bir fatura buluyorlar. Tam 650 bin Euro! Muzzi Özcan isimli menajerden ekim ayında kesilmiş bir fatura. Ama kayıtlarda yokmuş. Adam bunu duyunca fenalaşıp, tansiyonu çıkıyor” demişti. Gazete Habertürk'ün haberine göre bu faturanın Maicon’un transferine karşılık kesildiği ve Türk asıllı menajer Muzzi Özcan’ın parayı halen tahsil edemediği öğrenildi.

Ayrıca Brezilyalı stoperin yabancı menajerinin de bu transferden 880 bin Euro aldığı bildirildi. Cenk Ergün’ün transferini bizzat gerçekleştirdiği Maicon için kulübü Sao Paulo’ya 7 milyon Euro bonservis ödenmiş, kendisine de 4 yıl için senelik 2.2 milyon Euro’ya imza attırılmıştı.